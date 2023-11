A crise entre os governos de Espanha, Bélgica e Israel ganhou novos contornos nesta sexta-feira, 24. O estopim foram as declarações do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, sobre a situação na Faixa de Gaza, quando condenou a morte de civis por parte do exército israelense, o que foi respaldado pelo homólogo belga, Alexander de Croo. O governo de Tel Aviv reagiu às críticas, e hoje convocou os embaixadores de ambos os países "para uma dura conversa de repreensão". Ao mesmo tempo, Sánchez renovou apoio à Palestina, e indicou que Madri poderá reconhecer o Estado palestino de forma unilateral, já que a União Europeia não o faz.