Os moradores de uma cidade pesqueira no sudoeste da Islândia tiveram de deixar suas casas neste sábado, 11, após as autoridades de Defesa Civil declararem estado de emergência na região devido à crescente preocupação com uma possível erupção vulcânica. A polícia decidiu evacuar Grindavik com o deslocamento em direção à área da atividade sísmica.