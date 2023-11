Narges Mohammadi, ganhadora do Nobel da Paz deste ano, iniciou uma greve de fome nesta segunda-feira, 6, por ter sido impedida, junto com outros presos, de receber cuidados médicos. Com a manifestação, Mohammadi também deseja protestar contra o uso obrigatório do lenço na cabeça para as mulheres no Irã, de acordo com uma campanha em defesa da ativista.