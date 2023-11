O Hamas libertou neste domingo mais 17 reféns, incluindo 14 israelenses, em um terceiro conjunto de libertações no terceiro dia do acordo temporário de cessar-fogo, com validade inicial de quatro dias. Representantes da Cruz Vermelha transferiram os reféns para fora de Gaza. Alguns foram entregues diretamente a Israel, enquanto outros partiram através do Egito. O exército disse que um dos reféns foi transportado de avião diretamente para um hospital israelense.