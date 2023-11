O Hamas libertou nesta terça, 28, mais 12 reféns no quinto dia da trégua com Israel - 10 são israelenses e 2, tailandeses, de acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu. Em troca, 30 presos palestinos foram soltos da penitenciária de Ofer - 15 mulheres e 15 menores de idade, todos enviados para a Cisjordânia.