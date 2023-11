O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu nesta segunda-feira, às vésperas do início da conferência climática COP28, que os líderes mundiais coloquem fim ao 'ciclo mortal' do aquecimento global. Um estudo publicado no 'Journal of Climate' apontou que a alta das temperaturas é a principal responsável pelas chuvas torrenciais que causam estragos ao redor do planeta.