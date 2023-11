Um homem passou por um resgate dramático na Inglaterra após um incêndio começar no topo do prédio em construção no qual ele estava trabalhando. O funcionário, que não teve a identidade revelada pela imprensa britânica, foi salvo por um operador de guindaste. O episódio aconteceu na cidade de Reading, a cerca de 60 quilômetros de Londres, nesta quinta-feira, 23.