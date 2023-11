Grande parte da campanha presidencial de 2024 tem sido dominada pelas inúmeras investigações sobre Donald Trump e as acusações contra ele. Mas, com menos de um ano até o dia da eleição, o ex-presidente domina a corrida pela indicação republicana e já delineou um conjunto abrangente de metas políticas caso vença um segundo mandato. Entre as medidas estão uma operação de deportação em massa, uma nova proibição contra países muçulmanos, além de tarifas sobre todos os produtos importados.