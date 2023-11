Os Estados Unidos, em coordenação com o Reino Unido, impuseram nesta terça-feira, 14, sanções a indivíduos e entidades que apoiaram o Hamas e os grupos terroristas da Jihad Islâmica Palestina. Em sua conta na rede social X, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que o país Continua a coordenando com seus parceiros e aliados para desmantelar estes canais de financiamento do terrorismo.