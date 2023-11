Os Estados Unidos e a Coreia do Sul atualizaram nesta segunda, 13, um acordo bilateral de segurança, com o objetivo de concentrar esforços no combate às ameaças de mísseis nucleares da Coreia do Norte. A medida vem depois de reuniões em Seul, com a participação do secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, onde os países também discutiram o reforço dos exercícios de defesa com o Japão e a melhoria da troca de informações sobre lançamentos de mísseis norte-coreanos.