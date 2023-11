O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, sugeriu nesta terça-feira, 31, que uma coalizão de países do Oriente Médio ou agências internacionais poderia assumir temporariamente o controle de Gaza após a derrota do Hamas. Em audiência no Senado americano, ele disse, porém, que o ideal seria que o governo ficasse a cargo da Autoridade Palestina (AP), que atualmente tem controle limitado de partes da Cisjordânia.