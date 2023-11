O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou há pouco que os EUA e seus parceiros comerciais entendem que é preciso criar uma solução para que tanto Israel quanto a Palestina possam exercer os seus direitos. A autoridade também disse que a maior economia do mundo está preocupada com a escalada de violência na Jordânia e que os países do Oriente Médio tiveram papel fundamental para que o conflito na Faixa de Gaza não se espalhasse ainda mais.