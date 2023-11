Os Estados Unidos anunciaram no domingo, 5, a presença de um de seus submarinos com capacidade nuclear no Canal de Suez, no Egito, perto da ponte do Canal de Suez. A medida parece ser mais uma tomada pelo governo norte-americano para pressionar o Irã, em uma tentativa de dissuadir o país e seus aliados a não se envolverem no conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas.