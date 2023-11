O Partido Socialista da Espanha fechou acordos nesta sexta-feira, 10, com vários pequenos partidos para garantir que o primeiro-ministro em exercício, Pedro Sánchez, tenha apoio parlamentar suficiente para ser reeleito, possivelmente na próxima semana. Os acordos seguem semanas de intensas negociações e realçaram a capacidade dos socialistas para chegarem a pactos com partidos de todo o país, apesar de terem terminado em segundo lugar nas eleições de 23 de Julho, com apenas 121 assentos parlamentares num Parlamento de 350 assentos.