No mesmo dia em que o socialista Pedro Sánchez foi reeleito presidente de governo da Espanha pelo Congresso (quinta-feira, 16), milhares de pessoas foram às ruas em Madri para protestar contra a lei de anistia aos independentistas catalães, uma das promessas de Sánchez que o levaram à reeleição. As manifestações terminaram em confrontos com a polícia e na detenção de manifestantes.