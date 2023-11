O rei britânico, Charles III, homenageou nesta quarta-feira, 22, o grupo de K-pop Blackpink pelo empenho em alertar o mundo sobre as mudanças climáticas. A condecoração foi entregue durante a visita do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, que está no Reino Unido para discutir a cooperação entre os dois países.