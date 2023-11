A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) informa em comunicado que o Conselho entre a entidade e a Ucrânia se reuniu nesta quarta-feira, 29, pela primeira vez em um nível de ministros das Relações Exteriores, enquanto "a Rússia continua com sua brutal guerra de agressão". A aliança diz que pretende aprofundar a relação com Kiev e que seus membros continuam a se comprometer com mais apoio "político e prático" para a Ucrânia, em defesa de sua independência, soberania e integridade territorial, "e continuará com seu apoio o tempo que for necessário".