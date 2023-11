O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amir-Abdollahian, esteve nesta quarta-feira, 1º, na Turquia, onde se reuniu com autoridades do país, incluindo o presidente Recep Tayyip Erdogan, ocasião na qual disse ter conversado sobre detalhes dos desenvolvimentos recentes em Gaza. Em sua conta na rede social "X", o ministro disse que, dadas as recentes posições do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, "pedindo a cessação dos crimes sionistas e alívio imediato", é necessário que os líderes dos países muçulmanos e árabes "tomem posições claras contra o genocídio em Gaza".