O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, teve reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, 3, para pressionar por uma "pausa humanitária" nos combates em Gaza, mesmo em meio a temores de que o conflito possa se agravar, com os israelenses em alerta máximo para possíveis ataques em sua fronteira com o Líbano.