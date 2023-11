O candidato à presidência da Argentina Javier Milei acusou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "difundir medo" no país. Em entrevista ao jornal La Nación, o libertário disse que rumores de que o preço das passagens no transporte público aumentariam substancialmente em um eventual governo com ele fazem parte de uma campanha negativa por parte de seu adversário, o ministro da Economia Sergio Massa.