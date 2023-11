O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, defendeu que seu país e o Brasil continuem a compartilhar áreas de complementaridade, ao nível da integração física, do comércio e da presença internacional. A avaliação foi feita em uma carta-convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a cerimônia de posse no dia 10 de dezembro, que foi entregue pessoalmente hoje pela deputada eleita Diana Mondino e futura chanceler do país vizinho ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A organização da viagem foi feita sob sigilo.