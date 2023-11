Na Argentina, o libertário Javier Milei amplia sua leve vantagem e aparece com 51,8% dos votos contra 48,2% do ministro da Economia, Sergio Massa. Os dois continuam empatados na margem de erro, mas a diferença já foi menor. Na pesquisa anterior da mesma empresa, a CB Consultoria, o libertário tinha 50,7% das intenções de voto enquanto o peronista era a escolha de 49,3% dos argentinos no final de outubro.