O grupo palestino extremista Hamas libertou pelo menos 25 reféns, nesta sexta-feira, 24, como parte do acordo com Israel que prevê um cessar-fogo de quatro dias, informou o Serviço de Informações do Egito. Segundo o órgão, foram soltos 12 cidadãos tailandeses e 13 israelenses, incluindo crianças e mulheres.