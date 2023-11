A secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, afirmou no X (ex-Twitter) que a reunião entre o presidente Joe Biden e o da China, Xi Jinping, foi "produtiva", com foco em "gerenciar a competição e encontrar oportunidades de enfrentar desafios globais compartilhados". Raimondo estava na comitiva americana na reunião realizada em São Francisco, Califórnia. A reunião ocorreu à margem da cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês), que ocorre na cidade americana.