Derek Chauvin, o ex-policial de Minneapolis que foi condenado pelo assassinato de George Floyd em 2020 foi esfaqueado em uma prisão federal em Tucson, Arizona, nesta sexta-feira, 24, de acordo com duas pessoas com conhecimento da situação. A morte de Floyd desencadeou uma onda de protestos nos EUA e em diversos países no mundo contra o racismo policial.