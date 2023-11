O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou a Rússia de financiar uma campanha de desinformação nos veículos de imprensa da América Latina, incluindo o Brasil. Segundo a embaixada brasileira no Brasil, que divulgou o comunicado do Departamento de Estado no dia 7, a Rússia busca influenciar o apoio à Ucrânia na guerra por meio da estratégia de "disfarçar a fonte de sua propaganda e desinformação por meio de veículos de imprensa locais, de forma que pareça orgânica para o público latino-americano".