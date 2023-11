A Coreia do Sul suspendeu nesta quarta-feira, 22, uma zona de exclusão aérea na fronteira com a Coreia do Norte e abriu caminho para retomar a vigilância aérea no território, um dia depois do lado norte-coreano ter colocado seu primeiro satélite espião em órbita. A zona de exclusão aérea foi acordada entre os dois países em 2018 para aliviar tensões militares. Em resposta ao lançamento do satélite, a Coreia do Sul disse que não a respeitaria mais.