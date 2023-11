Considerado um reduto histórico do peronismo, os municípios da província de Buenos Aires foram fundamentais para a vitória de Sergio Massa no primeiro turno das eleições na Argentina e serão essenciais para a disputa deste domingo, 19. Ali, assim como em províncias do norte e do sul do país, o peronismo mostrou que ainda é uma importante força política capaz de disputar competitivamente uma eleição apesar dos maus resultados econômicos.