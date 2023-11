A Comissão Europeia prolongou por mais 10 anos a licença para o uso do glifosato na União Europeia (UE), após os 27 países-membros não conseguirem entrar em consenso mais uma vez. Representantes dos Estados não chegaram a uma decisão no mês passado, e uma nova votação por um comitê de apelação foi novamente inconclusiva nesta quinta-feira, 16. O agroquímico, amplamente utilizado no bloco, tinha aprovação no mercado da UE até meados de dezembro.