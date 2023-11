Os combates entre Israel e o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza continuam nesta quinta-feira, 23, apesar da esperada trégua de quatro dias na guerra para a libertação e troca de reféns e prisioneiros. Segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), as tropas terrestres continuam operando dentro do enclave e mais de 300 ataques aéreos foram realizados no último dia. Os israelenses também prenderam o diretor do maior hospital de Gaza, o Al-Shifa, sob a acusação de permitir operações militares do Hamas no local.