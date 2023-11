O cessar-fogo de quatro dias na Faixa de Gaza vai entrar em vigor às 7h de sexta-feira, 24, (2h da madrugada pelo horário de Brasília), informou o Catar, que mediou a negociação entre Israel e o grupo terrorista Hamas junto com Estados Unidos e Egito. Os reféns serão liberados a partir das 16h do horário local (11h no Brasil).