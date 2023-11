Na madrugada deste sábado, 18, soldados israelenses que realizam operações militares pelo quarto dia consecutivo na Faixa de Gaza ordenaram a desocupação do hospital Al-Shifa no prazo de "uma hora". Centenas de pessoas passaram a se retirar do local, mas autoridades médicas afirmaram que 120 feridos e um grupo de bebês prematuros não puderam deixar as instalações. Vários médicos ficaram para atender os pacientes.