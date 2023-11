O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou nesta terça, 7, que os Estados Unidos tomarão as ações que forem necessárias para proteger suas tropas e equipamentos no Oriente Médio, e que as evidências mostram que as milícias aliadas ao Irã acreditam que há valor em continuar atacando instalações americanas. Em coletiva de imprensa, o representante disse que a administração está constantemente observando o que pode ser feito para diminuir o risco das ameaças.