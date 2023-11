Um brasileiro de 43 anos, identificado como Caio Benicio, deteve um agressor que feriu com facadas cinco pessoas na quinta-feira, 23, em Dublin. Entre as vítimas havia três crianças e uma delas ficou ferida gravemente. O episódio despertou a ira nas ruas da cidade e dezenas de manifestantes anti-imigração e de extrema direita enfrentaram a polícia em meio ao caos por atribuírem a agressão a um imigrante. "Isso não faz sentido algum. Eu mesmo sou imigrante e ajudei as vítimas", disse o brasileiro ao jornal Irish Times.