O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, fez um discurso nesta segunda-feira, 6, em uma reunião com embaixadores do bloco, e apontou as prioridades da política externa do grupo. O principal foco foi no conflito entre Israel e Hamas, mas o diplomata também falou do apoio à Ucrânia e da postura junto a países do Sul Global, incluindo a América Latina.