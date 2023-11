A maior plataforma de transações de criptomoedas do mundo, a Binance, pagará multas de cerca de US$ 4,3 bilhões (quase R$ 21 bilhões na cotação atual) e seu fundador renunciará à direção da empresa, após chegar a um acordo com as autoridades americanas, reportou, nesta terça-feira (21), o The Wall Street Journal.