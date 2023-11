A atriz russa Polina Menshikh foi morta em um ataque ucraniano na região de Donetsk no último domingo, 19, enquanto fazia uma apresentação para celebrar um feriado militar russo, segundo a BBC. O ataque ocorreu a cerca de 60 quilômetros da linha de frente do conflito, na vila de Kumachove, região de Donetsk, na área do leste da Ucrânia ocupada pela Rússia desde 2014.