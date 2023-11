Os líderes sindicais da Argentina disseram que estão prestando muita atenção no discurso do presidente eleito libertário Javier Milei - e que o que ouvem é contrário aos seus interesses. "Temos claramente como ideia central o desenvolvimento do país, com produção e criação de empregos, e parece que todas as afirmações de Milei sobre cortes na economia, sobre privatizações e outras coisas não vão por esse caminho", afirmou Héctor Caro, secretário-geral da poderosa organização guarda-chuva da Confederação Geral do Trabalho (CGT), após uma reunião com líderes sindicais.