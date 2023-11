Um número crescente de navios tem se dirigido aos portos da Ucrânia no Mar Negro para carregar grãos, metais e outras cargas, apesar da ameaça de ataques e minas explosivas da Rússia. Isso ocorre porque os exportadores têm se mostrado mais confiantes para utilizar o corredor humanitário implementado pelos ucranianos para facilitar as exportações. O movimento fortalece a economia do país, dependente da agricultura, e traz de volta um fornecedor essencial de trigo, milho, cevada, óleo de girassol e outros alimentos para países que enfrentam a fome em partes da África, Oriente Médio e Ásia.