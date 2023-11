O Alibaba anunciou nesta quinta-feira, 16, que descartou seu plano de separar e listar sua divisão de computação em nuvem, citando o impacto dos controles de exportação de chips dos Estados Unidos, que entraram em vigor no final do mês passado. As restrições "podem afetar materialmente e negativamente" a capacidade da empresa de nuvem de oferecer produtos e serviços e de cumprir os contratos existentes, disse o Alibaba, acrescentando que se concentraria no crescimento da divisão.