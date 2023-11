O Aeroporto de Hamburgo, no norte da Alemanha, está fechado desde a noite de sábado, 4, quando um homem entrou com um automóvel no portão de embarque das aeronaves e estacionou o carro perto de um avião. Voos foram cancelados até que o caso, ainda em andamento após mais de 10 horas de negociações, seja resolvido.