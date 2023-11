A transcrição de escuta que causou o pedido de renúncia na última semana do primeiro-ministro de Portugal, António Costa, do Partido Socialista, foi colocada em dúvida por advogado de um dos executivos gravados. A menção à participação do premiê para interceder a favor de uma empresa chamada Start Campus, num caso de investigação de favorecimento a negócios de lítio e hidrogênio, seria, na verdade, ao ministro da Economia, António Costa Silva.