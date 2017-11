A Bolsa de Nova York fechou sem direção nesta quarta-feira, debilitada pela queda da Apple e depois da decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros: o Dow Jones subiu 0,25% e o Nasdaq recuou 0,17%.

O comunicado do Fed deu poucas informações sobre o que o Fed fará em dezembro, um mês que os meios econômicos dão por certo que trará um novo aumento das taxas, apesar da inflação baixa.

A próxima reunião do comitê de política monetária do Fed (FOMC) será em 12 e 13 de dezembro e desde setembro os analistas estimam que ali se decidirá o terceiro aumento de juros do ano.