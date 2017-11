As vítimas são originárias de Rosário, terceira cidade do país.

Foi um dos promotores da viagem. Teve a ideia de fazer uma fotografia com todos os amigos abraçados no aeroporto, vestindo uma camisa branca escrita "Livre". Contribuiu com dinheiro para ajudar na ida de seus companheiros. Era engenheiro e empresário com importantes negócios de produção e venda de artigos da indústria siderúrgica. Vivia em Funes, localidade próxima a Rosário. Era pai de três meninos.