Gisenyi, Ruanda – Às vezes, estão enfiados em sutiãs, escondidos em cuecas e calcinhas ou enrolados nos braços de um contrabandista.

Não são narcóticos nem ouro ou diamantes extraídos ilegalmente que frequentemente cruzam a fronteira de Ruanda. Mas estão, pelo menos aos olhos do guarda de fronteira Egide Mberabagabo, por todos os cantos.

O produto contrabandeado? Sacos plásticos.

"Eles são tão ruins quanto as drogas", disse Mberabagabo, um de uma dúzia de funcionários da fronteira cujo trabalho é pegar contrabandistas e descartar o plástico ilícito que encontra.

Aqui em Ruanda é ilegal importar, produzir, usar sacos plásticos e embalagens plásticas, exceto em indústrias específicas como hospitais e farmacêutica. O país é um dos mais de 40 em todo o mundo que proibiu, restringiu ou taxou o uso de sacos de plástico, incluindo China, França e Itália.

Mas a abordagem de Ruanda é diferente. Os traficantes capturados com plástico ilegal podem ser multados, presos ou forçados a fazer confissões públicas.

Os contrabandistas podem ter penas de até seis meses de prisão. Os executivos de empresas que mantêm ou fabricam sacos plásticos ilegais podem ser presos por até um ano, segundo as autoridades. Lojas foram fechadas e multadas por embrulhar pão em celofane, e seus proprietários precisaram assinar cartas de desculpas – tudo parte da limpeza ambiental da nação.

Os sacos plásticos, que levam dezenas de anos para se degradar, são um grande problema mundial, culpados por poluir os oceanos e matar a vida marinha. Em setembro, o Quênia adotou uma regra que punirá qualquer pessoa que faça, venda ou importe o produto com até quatro anos de prisão ou uma multa de US$19 mil.

Em Ruanda, as autoridades dizem que os sacos contribuem para as enchentes e evitam que as plantações cresçam, porque a água da chuva não consegue penetrar o solo quando está cheio de plástico.

Essa política de tolerância zero em relação aos sacos plásticos parece estar dando frutos: as ruas da capital, Kigali, e outras cidades deste país densamente povoado e montanhoso são praticamente impecáveis. Homens e mulheres são vistos regularmente na beira das estradas varrendo o lixo, e pede-se que os cidadãos participem uma vez por mês de um mutirão de limpeza dos bairros, incluindo o presidente.

Os vigilantes de sacos plásticos estão em todo o lado, de aeroportos a aldeias, e informam as autoridades sobre vendas suspeitas ou uso de plástico.

Em uma tarde recente, o guarda Mberabagabo trabalhava em um posto na fronteira com a República Democrática do Congo, por onde passam milhares de pessoas e bens, acompanhados por gritos e grunhidos de animais.

Banheiras de plástico cheias de cebolas, berinjelas, cenouras, bananas e mandioca sacolejavam na cabeça das mulheres que marchavam com propósito, movimentando-se para ganhar dinheiro ou alimentar algumas bocas. E em algum lugar, muitas vezes escondidos na roupa de baixo disse Mberabagabo, estavam centenas de sacos plásticos.

"Os casos mais extremos são as mulheres", disse ele. "Não é muito fácil encontrá-los", acrescentou tímido.

Ruanda é provavelmente a nação mais limpa da África e entre as mais antigas do mundo. Embora pelo menos 15 países africanos tenham decretado algum tipo de proibição, muitos ainda têm estradas repletas de sacos plásticos, entupindo canos de drenagem ou pendurados em árvores. O gado morre comendo os sacos, que obstruem a digestão. Em assentamentos informais em países como o Quênia, os sacos plásticos são algumas vezes usados como "sanitários de emrgência", e acabam contendo resíduos humanos.

Há, naturalmente, muitas ameaças ambientais no continente, incluindo caça ilegal, poluição da água e desmatamento. Alguns países estão tentando resolver esses problemas, como o Gabão, onde o presidente se apresenta como líder consciente do meio ambiente. Mas muitas nações não têm recursos ou vontade política. O Congo proíbe sacos de plástico, em teoria, mas há pouca evidência de que a proibição está sendo aplicada.

Kinshasa, a capital do Congo, tem muito lixo, a maior parte contida em sacos plásticos, e seus moradores a apelidaram de cidade "poubelle" ou "lata de lixo". Em Goma, cidade congolesa na fronteira com Ruanda, há lixeiras de plástico que são ainda mais visíveis, porque a terra é de rocha negra, vulcânica. Plásticos coloridos espalhados pelo chão se parecem com uma vegetação estranha.

"Ruanda é um país muito limpo; aqui no Congo está tudo sujo. Nosso governo não está organizado, e isso prejudica o meio ambiente", disse o taxista congolês Richard Mumbere.

De volta a Ruanda, a proibição, que começou em 2008, envolve centenas de regras difíceis de seguir, para dizer o mínimo.

As autoridades afirmam que as importações geralmente têm suas embalagens de plástico removidas na alfândega, a menos que isso prejudique a mercadoria. Nesse caso, pede-se que as lojas removam a embalagem antes de entregar a mercadoria aos clientes.

O alimento envolto em celofane só é permitido em hotéis, e apenas se não sair das instalações.

Sacos biodegradáveis são permitidos apenas para carne e peixe congelados, não para outros itens, como frutas e legumes, porque mesmo esses ainda demoram 24 meses para se decompor, diz o governo.

Batatas fritas e outros alimentos embalados em plástico só são permitidos se as empresas que os produz forem aprovadas pelo governo – depois de mostrar um plano de negócios detalhado que inclui o plano de coleta e reciclagem dos sacos.

Dois funcionários da Autoridade de Gerenciamento Ambiental de Ruanda fizeram recentemente uma inspeção espontânea de lojas em Kigali, apresentando-se como clientes. Ao fim de uma hora, fecharam três lojas e multaram os proprietários em algumas centenas de dólares por vender pão embalado em celofane, usar sacolas biodegradáveis para legumes e biscoitos, ou vender farinha embalada em plástico em vez de papel.

"Isso é muito ruim", disse Martine Uwera, uma das inspetoras, a um funcionário da loja, enquanto cutucava um pedaço de pão envolto em plástico com o dedo.

"Perdoe-nos", implorou o trabalhador. "Nós não sabíamos, nós não sabíamos." Um colega murmurou em voz baixa: "Não é justo".

Os pães proibidos foram tirados das prateleiras e as autoridades disseram que seriam distribuídos para hospitais, instituições de caridade e orfanatos. A loja foi fechada temporariamente até que a multa fosse paga e o proprietário assinasse uma carta de desculpas

Duas lojas na vizinhança tiveram um destino semelhante, e uma foi particularmente prejudicada: foi multada e perdeu a receita no valor de US$650, uma quantidade considerável aqui. Seu proprietário, o padeiro Emile Ndoli, tentou negociar com os inspetores, e uma começou uma discussão. Pão enrolado em papel, disse ele, estraga mais rápido do que o pão envolto em plástico. Além disso, acrescentou, os clientes "escolhem com os olhos".

"O que o Ruanda está fazendo é 100 por cento correto", disse ele, lançando um olhar para os inspetores que o ouviam atentamente. "Mas também sou empresário, e quero uma solução permanente, que não implique em perder dinheiro."