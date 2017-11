Melbourne, Austrália – Enquanto centenas de convidados subiam a escadaria iluminada pelas cores do arco-íris, na sede da Prefeitura de Melbourne, Tristan Meecham corria de lá para cá no saguão, ora abraçando a mulher que chegara com o rosto escondido por uma máscara dourada, ora beijando um cavalheiro de smoking, de vez em quando mandando um "Opa!" no meio do salão.

Ele se abanava vigorosamente. E estava fazendo tudo isso sobre um sapato de salto quinze.

A festa, realizada em uma noite de sábado em outubro, foi o Coming Back Out Ball inaugural, em homenagem aos gays, transgêneros e intersexos mais velhos, idealizado por Meecham, de 34 anos.

Os convidados chegavam de todas as partes do país, alguns acompanhados de parceiros de mais de trinta anos; outros, tinham acabado de sair do armário, mesmo estando na faixa dos 70 e 80 anos de idade.

O baile acontece em um momento importante para a comunidade LGBT australiana, pois o país aguarda os resultados da pesquisa, feita pelo correio, que dirá se o casamento de pessoas do mesmo sexo deve ser legalizado.

Segundo Meecham, diretor artístico da companhia artística All the Queens Men, o evento foi um presente para os pioneiros, aqueles que abriram caminho para a causa. E também a iniciativa de destacar uma questão raramente discutida: a tendência do pessoal LGBT de esconder essa parte de sua identidade quando vai para uma casa de repouso ou recebe tratamento integral em casa.

"É preciso pensar no que significa a igualdade porque ela vai muito além do direito ao casamento", afirma Meecham.

Muitos australianos de idade que fazem parte da comunidade LGBT enfrentaram décadas de discriminação, violência sexual e física e tratamento médico ou psicológico forçado. Alguns têm ficha criminal por serem homossexuais. (As últimas leis contra sodomia foram banidas da Austrália só em 1997.)

"Os idosos gays e transgêneros estão acostumados a esconder as diferenças corporais ou sexuais para se proteger. Para alguns, a última experiência com o sistema de saúde pode ter sido uma consulta forçada, em uma instituição qualquer, há muitos anos. É o tipo de coisa que inibe a segurança", diz a ativista e pesquisadora do cuidado aos mais velhos Catherine Barrett.

No baile, os convidados tiveram a oportunidade de assistir a um número de cabaré, drag e ópera enquanto desfrutavam de um bom jantar.

Muitos estavam usando roupas fabulosas, como o homem que se vestiu de Liberace, mas Brian Day, 77 anos, garante preferir normalmente o bom e velho moletom. Na camisa de flanela estava a medalha da Ordem da Austrália, que lhe foi concedida por seus serviços durante a crise da Aids e o movimento pelos direitos dos gays. Quando começou a dança, ele preferiu só observar, mexendo os pés.

"O corpo agora anda dolorido", confessa.

"Como adulto, já apanhei três vezes. Uma vez, inclusive, no meu próprio apartamento. Para nós, o mundo é violento."

Embora atualmente viva sozinho e sem assistência, entende perfeitamente por que alguns voltam para dentro do armário. "As instituições são violentas conosco", admite ele, que ainda se encolhe ao perceber a presença de um policial.

"O armário é um lugar seguro; já não temos tanta energia quanto antes. Ninguém mais tem disposição para se meter em brigas. Só queremos viver em paz, por favor", completa.

Ele também lamenta o fato de os serviços para idosos não estarem preparados para lidar com a dor residual dos gays mais velhos, principalmente em relação ao trauma da epidemia de Aids.

"Foram 25 anos vendo os amigos morrendo, um atrás do outro, um atrás do outro... o que as pessoas vão pensar ao me verem chorando hoje?", questiona, a voz quase sumida.

Mais tarde, Jean Taylor, escritora de 73 anos e ativista há quase 50, respirou fundo o ar noturno, do lado de fora do salão, observando os pedestres na movimentada Swanston Street com a companheira, Ardy Tibby, 76 anos. "Acho que as lésbicas precisam ter sempre cuidado ao saírem do armário; ao mesmo tempo, é preciso coragem. E outra, não podem se esquecer de que nem toda casa de repouso é insegura", afirma.

Ela se descreve como "uma mãe de dois filhos e dona de casa que virou feminista lésbica radical". "O baile é uma iniciativa bonita, mas é uma pena muito grande que grande parte da história do feminismo lésbico local tenha se perdido", lamenta.

"As pessoas não sabem e nem se importam em descobrir o que fizemos e o que conseguimos."

Depois do jantar e das mesas tiradas, foi a hora de Meecham falar com o público.

"Aos idosos LGBTI que abriram caminho, que criaram as bases para a nossa comunidade, que brigaram pelo meu direito de usar esse saltão e esse esmalte dourado, eu agradeço muito. Vocês merecem todo o meu respeito."

A seguir, desceu do palco, microfone em punho, colocando os convidados de pé, incentivando-os a compartilhar suas histórias.

"Sempre disse que armário é só para roupa e naftalina. E olhe lá", brinca Gordon Wilson, de 80 anos.

Aos primeiros acordes de "I Wanna Dance With Somebody", duas mulheres de cabelos brancos começaram a valsar – uma alta e ereta, os cotovelos apontados para fora, no rosto uma expressão formal. Giravam em uma direção, depois na outra. A companheira se aconchegou em seu peito e sorriu, permitindo-se ser guiada, rodopiando ao redor do salão.