Um tuíte de Donald Trump Jr. pelo Dia das Bruxas, no qual disse explicar a sua filha o que é o "socialismo", provocou uma chuva de críticas nas quais o primogênito do presidente americano é chamado de ignorante e egoísta.

"Vou pegar metade dos doces da Chloe esta noite e dá-los a alguma criança que ficou em casa. Nunca é cedo demais para ensiná-la sobre socialismo", escreveu Donald Trump Jr. no Twitter na noite de terça-feira (31), junto com uma foto de sua filha com um balde de guloseimas.