O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) assegurou nesta quinta-feira (2) que as grandes potências mundiais estão fracassando ao tentar encontrar soluções para conflitos que provocam êxodos em massa, como os da Síria e de Mianmar.

Filippo Grandi explicou ao Conselho de Segurança da ONU que cerca de 66 milhões de pessoas fugiram de conflitos em todo o mundo e que as guerras de Síria e Iraque representam um quarto dos refugiados. A cifra era de 42 milhões em 2009.

As reflexões de Grandi coincidem com um novo bloqueio nas negociações de paz sírias, pelo ceticismo dos países ocidentais para apoiar uma conferência impulsionada pela Rússia para tentar acabar com seis anos de guerra.