"Não gosto dele. Não sei grandes coisas sobre ele, mas sei que é pretensioso. E não estou muito entusiasmado com a ideia de tê-lo como dirigente", declarou Bush pai em uma entrevista de maio de 2016 com o historiador Mark Updegrove, para sua obra "The Last Republicans", que chega às livrarias em 14 de novembro e que teve alguns trechos publicados no site da CNN.