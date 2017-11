O chefe da diplomacia americana, Rex Tillerson, visitará Mianmar em 15 de novembro para abordar com as autoridades locais a crise que afeta a minoria muçulmana rohingya, que provocou o êxodo de mais de 600.000 pessoas para Bangladesh nos últimos seis meses.

O Departamento de Estado assinalou em comunicado que Tillerson se reunirá em Naypyidaw, a capital administrativa, "com dirigentes de alto escalão" birmaneses para falar da "crise humanitária no estado de Rakhine e do apoio dos Estados Unidos à transição democrática de Mianmar".